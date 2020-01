Andrea Altea ucciso da una fucilata alla nuca: lutto cittadino ad Aggius

Fatale una fucilata alla nuca. Così è morto Andrea Altea, assessore comunale di Aggius, durante una battuta di caccia. I sui compagni sono indagati per omicidio colposo: un atto dovuto da parte della procura di Tempio che sta cercando di far luce sulla tragedia.

Intanto ad Aggius è stato proclamato per domani il lutto cittadino “in senso di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa dell’Assessore Comunale Andrea Altea, per ricordarne il suo amore per il paese e la figura di appassionato amministratore, unendosi al dolore dei familiari tutti e dell’intera comunità aggese,

Negli edifici pubblici verranno esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea a mezz’asta,

Saranno chiusi gli uffici comunali e le scuole di ogni ordine e grado.