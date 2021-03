Agenzie di scommesse chiuse in Sardegna, appello a Radio Casteddu: “Fateci riaprire”

Agenzie di scommesse ancora chiuse nell’Isola. A Radio CASTEDDU, Mauro Deriu 33 anni di Serramanna: “Fateci riaprire”.

“Siamo fermi da ottobre, ma si può dire da marzo del 2020 perché ci hanno fatto riaprire a giugno e poi ci hanno richiuso a ottobre. È un anno che continua questa storia, noi non abbiamo avuto un focolaio in tutta Italia e non si spiega come mai il presidente abbia preso questa decisione di lasciarci chiusi, mentre ci sono attività ben più a rischio della nostra, come può essere un centro commerciale per esempio, i tabacchini che non non sono mai stati interessati e non si capisce questa decisione. Io ho sempre pagato le tasse regolarmente, siamo super controllati da tutti e sotto tutti i punti di vista, è una discriminazione contro il settore e ad alto rischio di illegalità. In tutta Italia, infatti, si contano sequestri alle macchine dei giochi illegali. Anche per quelli on-line si parla di illegale; si è fatta una lotta per 20 anni per legalizzare il gioco e, in quest’ultimo anno, si è distrutto tutto. Siamo in zona bianca: perché non ci fanno riaprire? “.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

