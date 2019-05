Evade oltre 100 mila euro di tasse: nei guai agente assicurativo di Iglesias

Sud Sardegna

Le operazioni di controllo hanno permesso di appurare che l’agente assicurativo, oltre a non aver tenuto regolarmente la contabilità, per le annualità dal 2015 al 2017 ha omesso di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette per 107 mila 704 euro