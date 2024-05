Africano morto a Selargius, il Comune apre cuore e portafoglio: “Contribuiremo alle spese per il funerale”

“Ritengo doveroso e importante, data anche la delicatezza della questione, sottolineare che da parte delle nostre assistenti sociali c’è stata la massima attenzione e disponibilità nell’affrontare il caso e un’immediata risposta data al mediatore culturale con il quale siamo in costante comunicazione. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione del giovane deceduto un loculo a nostre spese e si è provveduto ad avviare immediatamente un’istruttoria, attualmente in corso, per cercare di contribuire anche a una parte delle spese legate al funerale”. A dirlo è l’assessore comunale delle Politiche Social, Sandro Porqueddu, in risposta all’sos lanciato dagli amici e conoscenti di Moustafa Salia, il 28enne della Costa d’Avorio morto per colpa di un’infezione alla testa due giorni fa in un letto del Policlinico di Monserrato ( QUI la notizia). Lavorava nelle campagne, raccogliendo frutta e verdura, e doveva badare anche a sostenere la compagna, nigeriana. I soldi non sono mai stati tanti, in famiglia, e trovare 2500 in un colpo solo per bara e funerale sembrava un’impresa.