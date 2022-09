Affluenza bassa in Sardegna, caos a Cagliari: “File di ore per le tessere elettorali”

Ore e ore di fila per ritirare le tessere elettorali, nelle circoscrizioni va in scena il caos. C è chi testimonia anche due e tre ore di fila, c’è chi ha scelto di fare dietrofront e tornare a casa rinunciando al voto. Tutti in coda solo per avere la tessera.da rinnovare. Forse potrebbe esserci anche questo dietro la bassa affluenza delle 19 in Sardegna, circa il 38 per cento. Dato però simile a tutto il Sud, soprattutto Campania e Puglia, Si vota comunque sino alle 23.