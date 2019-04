Affitti non dichiarati a Quartu, società evade il fisco per oltre 437mila euro

Quartu, società evade il fisco per oltre 437mila euro.

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una società di Quartu Sant’Elena, risultata essere evasore totale per i periodi d’imposta dal 2013 al 2016.

La società controllata non ha presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA dal 2013 al 2016 e ha omesso di indicare ricavi per un importo di 117.100 euro e IVA per 23.926 euro pur avendo concesso in locazione un proprio immobile commerciale ad un’altra società.

L’attenzione dei Finanzieri si è poi spostata su un’operazione, posta in essere nel 2016 dalla società, riguardante un immobile che è stato sottoposto a un regime fiscale agevolato introdotto dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) che prevedeva una tassazione dell’8% sul valore dei beni assegnati ai soci.

Di contro è stato appurato che tale agevolazione non spettava, avendo la società omesso sia il versamento della citata imposta che la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette: pertanto, il bene doveva essere tassato secondo il regime ordinario.

Sostanzialmente, è stata conseguita una plusvalenza (data dalla differenza tra il valore di cessione del bene e il valore di acquisto al netto degli ammortamenti) per un importo di 320.418 euro che doveva essere dichiarata ai fini delle imposte dirette.

Conseguentemente, la società, indicizzata come evasore totale, non ha dichiarato ricavi e altri componenti di reddito per complessivi 437.518 euro e IVA per 23.926 euro.