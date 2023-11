Aeroporto di Cagliari, parcheggi pieni? Sogaer risolve così: se protesti, arriva il voucher gratuito

“Benvenuti all’aeroporto di Cagliari, dove se hai l’abbonamento annuale al parcheggio vieni cacciato perché non ci sono più posti (e grazie, li date agli autonoleggi!), impieghi 20 minuti per trovare un altro posteggio (che non pagherò, sapevatelo) e non perdi l’aereo solo perché (questa volta, fortunatamente) è in ritardo. Vi meritate quel Fondo là….”. Così scrive sui social qualche settimana fa una utente, Claudia Rebellino. Tempo pochi minuti e sul profilo dell’utente in partenza dal Mario Mameli compare un altro post, con la foto di quattro voucher per effettuare il fast track gratuito, ovvero il passaggio ai controlli senza fare fila che costa 5 euro a persona. “Siccome l’onestà ci piace (anche quella intellettuale): grazie Sogaer, la gentilezza è sempre un valore aggiunto”, è il commento che accompagna la foto.

Quindi Sogaer pensa di risolvere il problema dei parcheggi che scoppiano regalando voucher per il fast track a chi protesta? E a voi, è capitato di perdere l’aereo perché non avete trovato parcheggio? Scriveteci e raccontateci la vostra esperienza.