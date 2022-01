Aeroporti della Sardegna, scoperti nel 2021 circa 470 mila euro non dichiarati: il triplo rispetto al 2020

Nonostante l’emergenza pandemica, non è venuta meno l’attività di contrasto ai traffici illeciti di denaro svolta dai funzionari ADM in servizio presso gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza.

Infatti, dall’inizio dell’anno sono stati scoperti 441.679 euro non dichiarati presso l’aeroporto di Olbia e 25.000 euro presso lo scalo di Cagliari, in possesso di cittadini comunitari ed extracomunitari, che si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione. In particolare, sono state contestate 20 violazioni in totale, che hanno comportato in due casi sequestri della valuta illecitamente trasportata per l’importo complessivo di 83.000 euro e nei rimanenti casi la definizione con contestuale pagamento di sanzioni amministrative per circa 11.000 euro.

Nel 2021 la valuta non dichiarata movimentata presso gli scali sardi è più che triplicata rispetto all’anno 2020, quando ammontava a 153.000 euro, segno dell’incremento del numero di viaggiatori dopo il lockdown del 2020, ma anche del presidio sempre più efficace della frontiera aeroportuale, a tutela degli interessi dell’erario e della collettività.