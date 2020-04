Aeroporti, cosa cambierà dopo il coronavirus

Spazi ripensati per garantire il distanziamento sociale, dispenser di gel igienizzante sempre a portata di mano, potenziamento delle tecnologie biometriche per ‘tagliare’ le code. Gli aeroporti cambiano pelle e si reinventano per misurarsi con una sfida ancora più grande di quella affrontata per contrastare il terrorismo dopo l’11 settembre: la fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Ripartire sulle ali di un aeroplano sarà un’esperienza del tutto diversa e viaggiare non sarà più lo stesso. Come sarà la nuova ‘normalità’ negli aeroporti? Lo spiega all’Agi, Ivan Bassato, direttore operativo di Adr, che premette: la parola d’ordine è “sicurezza”.

