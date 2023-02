Adozione urgente a Maracalagonis: “Salvate un gattino che rischia di essere sbranato”

RADIO ZAMPETTA SARDA – Micio in pericolo di vita: “Attualmente sta in un terreno dove gli altri gatti purtroppo in questi giorni sono stati sbranati. Stiamo cercando qualcuno che lo tenga in sicurezza in stallo o che lo adotti”