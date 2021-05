Adottiamo Eros, il piccolo cucciolo sardo di tre mesi: triste per l’adozione saltata, cerca una famiglia speciale

Daniela Laconi chiede aiuto a Radio Zampetta Sarda per l’adozione di Eros cucciolo di tre mesi che non è stato piu adottato dalla famiglia che lo voleva perché preferito a un cucciolo nato in casa;

“Capita anche questo, Lui è Eros, aveva trovato casa, preaffido già fatto e stava per partire, la famiglia che lo avrebbe dovuto adottare, con un messaggio su WhatsApp comunica che non potevano più prenderlo perché avevano ricevuto in regalo un altro cucciolo frutto di una cucciolata casalinga.

Quindi voltiamo pagina e cerchiamo nuovamente casa a Eros e stavolta una casa con un famiglia veramente speciale!

Eros, cucciolo maschietto di circa tre mesi.

Futura taglia medio contenuta ( non chiedetevi il peso esatto da adulto perché non possiamo saperlo, è stata abbandonato dentro una valigia con i fratellini).

Il piccolo si trova in Sardegna, partirà vaccinato, microchippato e sverminato ed è adottabile, dopo preaffido e iter adottivo, dalla Toscana in su!

Per informazioni contattateci al

📱 3497896791 SOLO MESSAGGI WHATSAPP

oppure al numero

📱 3200704682 chiamate e WhatsApp

Se non dovessimo rispondere lasciate un messaggio su WhatsApp con una presentazione:

Nome del cane a cui siete interessati, città ecc

Appena possibile verrete ricontattati

Sono gradite le condivisioni! Troviamo una casa a Eros!!