ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI: ” UNA CASA PER LA DOLCISSIMA FUFY, LA CAGNOLINA AFFETTUOSA E SORRIDENTE.”

Fufy è una cagna di proprietà di 3 anni e mezzo, entrata in canile insieme a Tempesta ad ottobre 2021 in seguito allo sgombero di un campo Rom. Fufy nei primissimi giorni era molto spaventata, non consentiva a nessuno di avvicinarsi e ringhiava a tutti. Passato il primo momento di smarrimento Fufy si è rivelata molto affettuosa e coccolona, chiede spesso di essere accarezzata, cerca di farsi prendere in braccio e assume spesso un espressione sorridente. Fufy sa andare al guinzaglio ed è corretta nella comunicazione con gli altri cani, finora si è dimostrata compatibile sia con i cani maschi che con le femmine e non ha dimostrato atteggiamenti competitivi verso le risorse alimentari o il territorio. Fufy si cede in adozione sterilizzata, vaccinata e in possesso di regolare microchip.