Adotta un cane dal canile di Cagliari: oggi vi presentiamo Totò

Totò è un simil Pit Bull entrato in canile a Ottobre 2021 in seguito a uno sgombero effettuato dalle forze dell’ordine in un campo Rom. Totò si è mostrato fin da subito socievole con tutti gli operatori, ma lo è decisamente meno nei confronti degli altri cani con i quali ha sempre un atteggiamento provocatorio e minaccioso. Totò apprezza dormire su morbide coperte, era un cane di proprietà ed è abituato ad andare al guinzaglio, si fa accarezzare volentieri dalle persone adulte e finora non ha manifestato paure. Totò ha necessità di usare la bocca in attività strutturate, ha difficoltà a lasciare gli oggetti di cui si impossessa e cerca di masticare le pietre che può trovare nei prati, necessita di un training specifico e di una gestione oculata per tenere sotto controllo questo atteggiamento. Totò non è un cane per neofiti, per lui si cerca una famiglia di persone adulte, residenti in appartamento o casa con giardino, con esperienza pregressa nella gestione dei terrier di tipo bull. Totò non è adatto a persone sedentarie, famiglie con bambini, persone anziane e convivenza con altri animali domestici. Totò si cede in adozione sterilizzato, vaccinato e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it