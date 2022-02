Adotta un cane dal canile di Cagliari: Magda cerca una vera famiglia

MAGDA CERCA UNA FAMIGLIA CHE LE INSEGNI COS’ È L’ AMORE.

PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI VI PRESENTIAMO MAGDA:

“Magda è una femmina di simil Pit Bull di circa 7 anni, trovata vagante priva di microchip ed entrata in Canile a fine Novembre 2021; al momento del suo ingresso Magda era in perfette condizioni di salute e già sterilizzata. Magda è una cagna dinamica ed indipendente, per noia diventa distruttiva (ha rotto diverse reti metalliche di porte del box ed aree sgambamento nel tentativo di riconquistare la libertà perduta) e necessita di fare adeguata attività fisica quotidiana. In canile finora non ha creato legami affettivi particolarmente forti con gli operatori, si avvicina a salutare con discrezione, si fa accompagnare al prato al guinzaglio ma non riserva loro particolari feste o richieste d’attenzione. Magda è possessiva con la sua ciotola del cibo, non tollera che il suo compagno di box le si avvicini mentre consuma il pasto e non ha piacere che lo facciano nemmeno gli operatori che si occupano quotidianamente di lei. Magda sa andare al guinzaglio ma tira alla vista degli altri cani con i quali le interazioni rischiano spesso di essere burrascose. Per Magda si cerca una famiglia di persone adulte, preferibilmente giovani e dinamiche, che le garantiscano la giusta attività fisica quotidiana e che abbiano la pazienza di conquistare la sua fiducia nel tempo. Magda non è una cagna particolarmente espansiva, non è adatta a famiglie con bambini e si preferisce una adozione come unico cane della famiglia. Magda verrà ceduta in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.”