Adotta un cane dal canile di Cagliari, ecco a voi il dolcissimo Homer

Homer è un giovane meticcio di simil Pastore Maremmano di circa 5 anni. A primo impatto Homer è timido e riservato, ma basta veramente poco per conquistarsi la sua fiducia e il suo atteggiamento cambia completamente. Homer adora fare grandi corse nelle aree verdi, è estremamente coccolone e apprezza moltissimo il contatto fisico, adora accovacciarsi a pancia in su fra le gambe delle persone per farsi grattare pancia e petto, gli piace moltissimo essere spazzolato. Homer va volentieri al guinzaglio in canile, non è mai minaccioso senza giustificato motivo contro gli altri cani e ha tendenzialmente un’indole pacifica; non è testato con gatti e altri animali. Homer non ama le passeggiate in contesto urbano, il passaggio di moto, furgoni telonati, mezzi pesanti in generale e in misura minore il passaggio delle automobili destano in lui forte preoccupazione e necessita di un training specifico per aiutarlo a superare queste sue titubanze. Con i passanti si dimostra schivo, evita l’interazione con loro come anche il passarci vicino; per questi motivi si preferisce una adozione in un contesto rurale o in periferia in una casa con giardino, non ha le competenze per andare a vivere in un appartamento in centro città. Homer ha comunque buoni margini di miglioramento rispetto alle sue titubanze in contesto urbano, ma necessita di affrontare questa esperienza con gradualità. Per Homer si cerca una famiglia di persone adulte disposte a impegnarsi in un percorso di affiancamento gratuito pre-adozione in canile da svolgersi con il personale della struttura. Homer si cede in possesso di microchip e vaccinazioni obbligatorie in corso di validità.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]

