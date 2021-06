Adotta un cane dal canile di Cagliari: Bobby estremamente affettuoso e ottimo guardiano cerca famiglia

PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ; “ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI ECCO BOBBY ESTREMAMENTE AFFETTUOSO E OTTIMO GUARDIANO CERCA UNA FAMIGLIA CHE LO AMI PER TUTTA LA VITA.” AIUTIAMO CON LE CONDIVISIONI.

Bobby è un meticcio di rottweiler di circa tre anni, maschio sterilizzato, estremamente affettuoso con le persone con cui è in confidenza ma attaccabrighe con i cani maschi. Bobby apprezza molto le carezze ed essere spazzolato, preferisce queste attività alle corse sfrenate nel prato o al gioco con la palla che non gli interessa per nulla. Bobby si

lega profondamente alle persone con cui interagisce, è molto protettivo ed è un ottimo guardiano, adora stare al centro dell’attenzione e ha necessità di compagnia e contatto fisico (non si cede come cane da guardiania da lasciare solo in un terreno). Bobby con le persone estranee è inizialmente molto diffidente, protegge le persone a cui è legato e difende con vigore quello che ritiene essere il suo territorio. In virtù di questi aspetti Bobby necessita di una gestione coerente e responsabile, non va d’accordo con i cani del suo stesso sesso, ma apprezza la compagnia delle persone e preferisce questo a tutto il resto.

Si cede in adozione come cane di famiglia a persone adulte senza figli piccoli, moderatamente dinamiche che lo includano nella loro routine quotidiana. La sua adozione è vincolata alla frequentazione obbligatoria di un percorso preadottivo svolto con il personale della struttura.