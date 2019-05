Adiconsum: “La Cassazione stoppa Abbanoa, no al tentativo di affievolire le difese dei consumatori”

La vicenda: Abbanoa S.p.A. con ingiunzione di pagamento ha intimato ad un Condominio, con sede in Alghero, il pagamento di una somma portata da alcune fatture da essa emesse.

Il Condominio ha proposto opposizione all’ingiunzione davanti al Tribunale di Sassari ritenendo la competenza territoriale dello stesso.

Abbanoa S.p.A. nel costituirsi in giudizio ha eccepito la incompetenza per territorio del giudice sassarese ritenendo che competente a conoscere della controversia fosse, per legge, il Tribunale di Cagliari luogo in cui è stata emessa l’ingiunzione di pagamento.

L’eccezione è stata accolta dal Tribunale di Sassari il quale ha quindi declinato la propria competenza a favore di quello di Cagliari.

L’ordinanza del Tribunale è stata impugnata, con regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione ed a ministero dell’Avv. Franco Dore, dal Condominio il quale riteneva che la questione doveva essere decisa sulla base della regola del c.d. foro del consumatore per cui il processo doveva essere celebrato davanti al tribunale sassarese.

La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 28 maggio 2019 ha accolto la tesi del legale del Condominio ed ha dichiarato la competenza a decidere la controversia del Tribunale di Sassari affermando che il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dal Codice del consumo prevale su ogni altra.