Addio traffico da Assemini alla 195: ecco la nuova strada nelle saline di Macchiareddu

Basta traffico e incidenti sulla Contivecchi. In Regione arriva il progetto del Cacip per la messa in sicurezza della viabilità nella zona delle saline, frequentata dagli automobilisti che quotidianamente viaggiano da Assemini e paesi limitrofi, da Cagliari e dalla zona Industriale di Macchiareddu, verso la 195.

Perché oggi, chiunque voglia collegarsi alla 195 per dirigersi verso Cagliari o chi, proveniente da Cagliari, intende attraverso la stessa dirigersi verso la zona Industriale o Assemini, è costretto ad affrontare la strada “Contivecchi”, che, per le sue caratteristiche, non è idonea a sopportare l’alta quantità di traffico costituito per lo più da “mezzi pesanti”. E il risultato gli automobilisti che frequentano la zona lo conoscono bene: file chilometriche, lunghissimi tempi di percorrenza e alto rischio di incidenti.

Non solo. La Contivecchi è una strada a due corsie con lunghi rettilinei che spesso induce gli automobilisti a superare i limiti di velocità e a tentare sorpassi azzardati.

Così il Cacip ha predisposto un progetto per lo snellimento del traffico e la messa in sicurezza della viabilità: un piano che si articola in un tracciato all’interno delle saline che prevede la trasformazione della Contivecchi in strada a senso unico, quella della “pista acquedotto” (uno sterrato) in strada carrabile a senso unico e la realizzazione di un nuovo tratto di collegamento tra la “pista” e la vecchia strada Contivecchi.

In più rotatorie al posto degli incroci per ridurre le manovre “stop and go”, limitare la velocità e garantire l’esecuzione delle manovre di cambio corsia in piena sicurezza.

Il progetto contempla tre interventi principali: l’attuale “strada Contivecchi” sarà ridotta a strada con un solo senso di marcia in direzione Cagliari.

Poi. La pista sterrata di servizio all’acquedotto e all’elettrodotto diventerà una strada con un unico senso di marcia in direzione dell’agglomerato industriale di Macchiareddu (e annessa pista ciclabile).

Infine sarà realizzato ex novo, ma su un tracciato già esistente, un tratto di collegamento tra le due strade. Il piano, che attraversa l’area delle saline di Macchiareddu, dovrà attendere l’ok della valutazione di impatto ambientale della Regione.