Addio Happy, la cucciola di Pastore Tedesco che insegnava a scuola amore e civiltà

Una gravissima gastroenterite, nonostante la profilassi vaccinale, non ha lasciato speranze al cane che amava giocare con i bimbi tra i corridoi e i banchi di scuola, la cucciola che, a 5 mesi, ha preso la via del ponte dell’arcobaleno oggi. Affranto dal dolore l’educatore cinofilo Galdi che da mesi, assieme al suo cane, intraprendevano lezioni alternative in vari istituti del territorio. Da Cagliari a Quartu Sant’Elena e Sinnai era un susseguirsi di emozioni tra i piccoli alunni che, tra coccole, risate e carezze verso il loro compagno peloso hanno imparato ad amare e rispettare. “Grazie Happy per avermi affiancato durante la tua breve ma intensa vita.

Oggi purtroppo quel posto che occupavi in macchina, pronta ogni giorno a salirvi ed accompagnarmi ovunque dovessi dirigermi è vuoto, ma nel mio cuore e in quelli che ti hanno voluto bene e apprezzato, sarà sempre occupato dall’amore che sapevi donare incondizionatamente, senza chiedere nulla in cambio” ha espresso Galdi. Immediate ma inutili, purtroppo, le cure mediche che sono state effettuate al cane, il virus ha prevalso.

Una pratica che ha ottenuto un gran successo quella di fare lezione con gli amici a quattro zampe dentro l’istituto scolastico: i bambini sono contenti e accolgono con simpatia e allegria il nuovo compagno e, parallelamente, acquisiscono le nozioni basilari che permettono a loro di rapportarsi nel modo migliore con gli animali.

“I piccoli allievi, stanno scoprendo il mondo della natura, nel pieno rispetto della stessa, ma in particolare l’intenso rapporto che si può creare con il mondo animale è un fattore importante nella società odierna” aveva spiegato Galdi in una recente intervista a Casteddu Online.