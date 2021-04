Addio atti vandalici a Sanluri, posizionate 39 telecamere

Sanluri – 39 telecamere sono state posizionate nei punti di maggiore interesse, nelle piazze e in tutti gli ingressi dell’importante centro del Medio Campidano. Il monitoraggio e l’attività di videosorveglianza stanno completando la fase di test ma, tra pochi giorni, il servizio sarà pienamente operativo per un controllo sul territorio finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione degli atti vandalici.

Gli impianti agli ingressi della cittadina si compongono di una telecamera di controllo targhe e di un’altra di osservazione e vigilanza del contesto e degli spazi circostanti.

Le telecamere installate nei punti di interesse nel centro abitato come le piazze, il municipio e gli altri edifici comunali, il parco e il cimitero sono invece di osservazione con un’ ampia visione dell’area di ripresa.

Il sistema fa parte di un progetto con la Prefettura ed è finanziato dalla Regione (Intervento Rete per la sicurezza del Territorio e del Cittadino) per 100 mila euro e con fondi del comune per i restanti 22 mila euro.

“Siamo davvero soddisfatti di questo progetto, le telecamere hanno la duplice funzione di migliorare la sicurezza dei cittadini e di salvaguardare il patrimonio comunale” commenta il sindaco Alberto Urpi.