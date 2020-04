Addio America’s Cup a Cagliari, la consolazione: tour esclusivo alla base di Luna Rossa

In questi giorni a Cagliari si sarebbe dovuto disputare il primo evento dell’America’s Cup World Series: per la prima volta si sarebbero visti in azione gli AC75, barche di altissimo livello tecnico e sportivo. Il dilagare del Covid-19 ha costretto gli organizzatori ad annullare l’evento, ma noi abbiamo voluto comunque “aprire” le porte del nostro quartier generale, attraverso una visita virtuale. Siete mai stati nella nostra base di Cagliari? È arrivato il momento di scoprire, attraverso un’esperienza unica, i luoghi dove Luna Rossa è stata concepita e sviluppata. Visita il virtual tour a questo link https://bit.ly/3aGsHua