Addio allo storico animatore amico di vip e big del calcio: al Forte Village l’ultimo saluto a Enzo Fortunato

Si terrà oggi alle 12 al Forte Village la cerimonia di commiato per Enzo Fortunato, morto qualche giorno fa al Bortzu. Nato a Ravello 74 anni fa, era in Sardegna da ormai 45 anni. Maggiordomo a casa di Sir Charles Forte, si era trasferito in Sardegna al Forte Village, al termine di una breve parentesi con il Cagliari Calcio.

Amico dei grandi della Tv e dei big del calcio, secondo gli amici ha lanciato diversi talenti nel mondo dello spettacolo e agevolato il trasferimento di tanti calciatori da un club all’altro. Autista dei vip e di Capi di Stato, ha lavorato anche in Tv in una trasmissione di Piero Chiambretti. Animatore della piazza del Forte Village, era amatissimo nella nota struttura di Santa Margherita, dove oggi verrà salutato per l’ultima volta.