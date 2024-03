Addio Alessandro, il dramma sulla strada di Cala Liberotto: muore un bimbo di tre mesi, la mamma in gravissime condizioni. Il bambino era originario di Orune, lo schianto è stata terribile: una Panda contro una Golf, sulla vecchia Orientale Sarda ad Orosei, in una domenica di sangue sulle strade dell’Isola, e si materializza la tragedia. Il bimbo è morto lì, sotto gli occhi dei genitori entrambi feriti in una delle curve di quella strada nella prima domenica di anticipo di primavera nell’Isola, con tante persone che hanno scelto di trascorrerla con una gita fuori porta. Il bimbo di chiamava Alessandro Zamatretta del Grado, suo papà è messicano mentre la mamma è di Orune. E la donna, estratta dalle lamiere accartocciate dell’auto da un eroico intervento dei vigili del fuoco, è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. Nello scontro sono rimaste ferite anche due donne che viaggiavano nell’altra macchina, una è stata portata in ospedale a Olbia. Il bimbo era tenuto in braccio nel sedile posteriore, ma questo non è bastato purtroppo a salvargli la vita.