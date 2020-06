Addio a Vincenzo Di Marco, muore a 61 anni l’ex commissario del porto di Cagliari

Era nato a Palermo 61 anni fa. Il contrammiraglio Vincenzo Di Marco ci ha lasciato prematuramente ieri sera a causa di un male che non è riuscito a sconfiggere, il brillante alto ufficiale della Marina Militare, lo ricordiamo benissimo come Comandante della Guardia Costiera di Cagliari e nello stesso tempo come Commissario dell’Autorità Portuale, il primo dopo l’era Massidda. L’ammiraglio Di Marco era molto apprezzato a Cagliari, in tanti ricordano la sua grande capacità di infondere sicurezza e di rendere operative le iniziative migliori a salvaguardia del mare e dell’interesse comune. Un grande esempio di Ufficiale di Marina che lascia un vuoto incolmabile nel suo ultimo incarico al Comando Generale delle Capitanerie di Porto. A Cagliari lo ricorderemo così, durante l’inaugurazione della passeggiata a mare che dal molo Ichnusa porta a Su Siccu, felice e orgoglioso di affidare alla città un percorso invidiabile sul lungomare. Addio Ammiraglio, buon vento. Sentite e sincere condoglianze alla moglie e ai figli.