Addio a uno dei primi avvocati e uomini di cultura di Monserrato, è morto Sergio Stara

Lacrime a Monserrato per la morte di Sergio Stara, tra i primi avvocati del paese del Cagliaritano e fondatore, tra l’altro, dell’associazione culturale Giuseppe Verdi. Quando non era nel suo studio tra codici, codicilli e carte, amava immergersi nella cultura, ascoltando musica soprattutto classica e “divorando” tutti i generi di libri. Una passione, quella per la conoscenza, che ha attecchito tra i suoi cari. Una delle figlie, Emanuela, assessora comunale alla Cultura. In paese tutti lo ricordano come un “signore”, sempre vestito di tutto punto, di poche parole ma di tanti gesti, tanti fatti nel silenzio e nell’ombra che si addice a tutte quelle persone dotate di un grande cuore. Stava male da poco tempo, si è spento dopo una breve malattia all’età di ottantasette anni.

“La Pro Loco di Monserrato, si stringe alla nostra cara socia Emanuela Stara e a tutta la sua famiglia, per la scomparsa del padre Sergio”, così si legge sulla pagina ufficiale Facebook del gruppo culturale. “Le nostre più sentite condoglianze per questa dolorosissima perdita. Che possiate trovare pace e forza nel ricordo dei bei momenti condivisi con il vostro caro. Siete nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere”. Il funerale di Sergio Stara sarà celebrato domani, giovedì 17 ottobre 2024, alle sedici, nella chiesa monserratina del Santissimo Redentore.