Addio a Stefano Cherchi, il fantino sardo 23enne è morto dopo quindici giorni di agonia

Stefano Cherchi, il fantino 23enne di Mores, è morto dopo qundici giorni di agonia all’ospedale di Canberra, in Australia. Il giovanissimo campione era rimasto vittima di un brutto incidente, nel quale erano rimasti coinvolti due cavalli, lo scorso venti marzo: Cherchi aveva battuto violentemente la testa per terra e le sue condizioni erano state giudicate sin da subito molto gravi. Viveva da poco più di un anno nel paese dei canguri, e tutti lo consideravano una brillante promessa dell’ippica a livello internazionale. La notizia del decesso, data dai principali quotidiani australiani, è subito arrivata anche in Italia e in Sardegna, a Mores, paese natale del fantino.

In Australia, distrutta dal dolore, c’è la famiglia di Stefano Cherchi. Era stata anche aperta una raccolta fondi per sostenere i genitori del 23enne, in prima linea per garantire tutte le cure del caso.