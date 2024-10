Addio a Sammy Basso, il ragazzo malato di progeria è morto a 28 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un esempio di intelligenza, amore per la vita, lo studio e dedizione agli altri. Sammy Basso se ne è andato a 28 anni, un record per chi è affetto da una rara malattia genetica, la progeria, che causa l’invecchiamento precoce delle cellule e dell’organismo, ma non del cervello. A dare la notizia l’associazione da lui fondata che porta il suo nome: “5 ottobre 2024, oggi la nostra luce, la nostra guida si è spenta. Grazie Sammy per averci resi partecipi di questa vita meravigliosa.Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”. Sammy ha dedicato tutta la sua vita a raccontare la sua malattia con il sorriso sulle la labbra, dedicando anche la sua tesi di laurea in scienze naturali a questo argomento. La lotta di Sammy era non solo cercare di far conoscere tutto ciò che comporta questa malattia ma fare anche in modo di trovare cure che potessero almeno rallentarne il decorso. Sammy si è sempre mostrato in tante occasioni per portare la sua testimonianza al mondo. Bellissimo il docu-film che lo ha reso noto al grande pubblico, “Il Viaggio di Sammy’, che racconta il suo viaggio lungo la Route 66, negli Usa, da Chicago a Los Angeles, con i genitori ed uno dei suoi migliori amici, Riccardo.