Addio a Paolo Rossi, il calcio piange Pablito: è morto a 64 anni l’eroe del Mondiale 1982. Un’altra brutta notizia del 2020: Paolo Rossi, centravanti goleador dell’Italia che vinse in Spagna i Mondiali del 1982, ci ha lasciato ad appena 64 anni. Una notizia come un fulmine a ciel sereno, quella arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il primo a dare la notizia è stato il giornalista Enrico Varriale: il mondo del calcio era ancora scosso per la morte a soli 60 anni di Diego Armando Maradona, avvenuta pochi giorni fa. E ora un altro lutto enorme per il calcio italiano: Paolo Rossi, che aveva militato anche nella Juventus e nel Perugia, era stato a lungo un volto televisivo, come opinionista di Sky e negli ultimi anni della Rai.