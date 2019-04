Addio a Omar Sesuru, l’amico di tutti che non si è mai arreso: grazie per l’esempio di coraggio

Ci hai dato una grande lezione di vita, dimostrando con il sorriso, quanto si possa combattere le avversità. L’amico di tutti che non si è mai tirato indietro, generoso e interprete fedele del senso del dovere. Buon vento Omar, naviga nel cielo sereno. A te o grande ed eterno Iddio. Era un collega, Maresciallo della Marina che dopo aver contratto un brutto tumore è stato riformato, ma lui non si è arreso ed è passato all’impiego civile continuando a fare il suo lavoro, senza divisa ma con totale dedizione. Non si è mai arreso ed il suo servizio è stato sempre di altissimo livello. Un grande esempio di coraggio e forza di volontà che dovrebbe farci riflettere un po tutti.

Il ricordo di Gigi Garau per l’addio a Omar Sesuru, di Serramanna

…perché ciò che conta nella storia dei popoli non sono i sogni e le speranze e le negoziazioni della realtà, ma la coscienza del dovere compiuto fino in fondo, costi quel che costi. Carlo Bergamini MOVM