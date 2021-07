Addio a uno dei più famosi e competenti geologi sardi, è morto a 80 anni Luciano Ottelli. Choc e lacrime tra i suoi amici e i suoi colleghi. Il sindaco della sua città natale Iglesias, Mauro Usai, gli ha dedicato un lungo e commosso ricordo: “Iglesias perde una figura di grandissima rilevanza sia nel campo professionale che in quello della cultura, un geologo unanimamente apprezzato per i suoi lavori e per le sue pubblicazioni, con le quali ha dato un importante contributo all’analisi storiografica e agli approfondimenti tecnici sulle attività estrattive nel nostro territorio. Luciano Ottelli negli anni cruciali in cui è stato direttore di Miniere Iglesiente e poi del Parco Geominerario della Sardegna, ha dato un notevole impulso al recupero ed alla riconversione delle aree ex minerarie”, ha messo in evidenza il sindaco Usai. “Oltre a questo, partecipando agli incontri dell’Associazione Mineraria Sarda e della Scuola Civica di Storia, ha approfondito gli aspetti tecnici e quelli legati alle scienze della terra, presentando con chiarezza la vita ed il lavoro degli uomini e delle donne di miniera. Grazie al suo fondamentale contributo il sito di Porto Flavia ha potuto riaprire le porte ai tantissimi visitatori che ogni giorno scoprono un gioiello del nostro territorio. Da lunedì prossimo potremo riaprire anche il secondo livello di Porto Flavia, con la galleria di base, rendendo il sito visitabile nella sua interezza. Credo che non esista omaggio migliore di visitare Porto Flavia e di rivolgere lo sguardo al cielo, ricordando Luciano Ottelli e tutto il patrimonio di conoscenze e di passione che ha lasciato dietro di sè”.

Sconcerto anche tra i suoi colleghi del Parco Geominerario: “Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa del dottor Luciano Ottelli, profondo conoscitore del nostro mondo minerario, già Direttore del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna. Il Presidente, il Direttore e tutto il personale del Parco si uniscono al dolore della famiglia, nel ricordo di un amico gentile, cortese e di grande umiltà, nonché valente tecnico minerario, scrittore attento e preparato sulla gloriosa storia mineraria che ha attraversato l’intera isola di Sardegna”.