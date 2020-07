Addio a Lorenzo, 22 anni: scontro fatale tra la sua moto e l’auto guidata da una 75enne. Un altro giovane che perde la vita nel weekend in un drammatico incidente: Lorenzo Borella aveva 22 anni, la tragedia si è consumata nel Milanese, il ragazzo viveva a Rho. Il giovane ricoverato in codice rosso dopo il terribile impatto è morto pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale.