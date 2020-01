Addio a Giampaolo Pansa, muore a 84 anni uno dei più grandi giornalisti della sua generazione

Muore a 84 anni uno dei più grandi cronisti della sua generazione. Passato per le maggiori testate italiane, fu celebre anche per i suoi controversi libri sulla guerra civile.

Tra le prime reazioni a caldo c’è quella di Mario Calabresi, che invita a ricordarlo come “grande maestro di come si raccontano le cose” e non per le “polemiche”. Per molti, soprattutto i più giovani, Giampaolo Pansa, scomparso oggi a 84 anni, è infatti soprattutto quello del ‘Ciclo dei Vinti’ e degli altri controversi libri sulla guerra civile italiana raccontata dal punto di vista degli sconfitti.

Il giornalista nato a Casale Monferrato nel 1935 è stato però soprattutto uno dei più grandi cronisti italiani della scuola maturata tra gli anni ’60 e ’80, quelli che videro il Paese passare da un boom economico a un altro attraversando la sanguinosa stagione del terrorismo. Anni che Pansa raccontò sulle più grandi testate nazionali, diventando uno dei cronisti più apprezzati della sua generazione.

