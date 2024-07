Addio a Comunardo Niccolai, storico stopper del Cagliari dello scudetto e “re degli autogol”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Addio a Comunardo Niccolai. E’ morto oggi lo stopper del Cagliari dello Scudetto. Nato a Uzzano, in Toscana, nel 1946, Niccolai ha giocato nel Cagliari dal 1967 al 1976, disputato oltre 200 partite in maglia rossoblù. Ha vestito anche l’azzurro ai mondiali del 1970 in Messico. Era famoso come “autogoleador” per le celebri autoreti, una delle quali nella sfida decisiva per lo scudetto nel 1970 a Torino contro la Juventus.

“Ciao Comunardo, abbraccia papà per me e digli che mi manca tanto…e salutami tutti gli altri”, ha scritto su Facebook Nicola Riva, figlio del grande Gigi.