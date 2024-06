” Vola alto e libera anima bella”

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Claudia Puddu

Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, la mamma Serenella, la sorella Alessandra con Raul e Marc.

I funerali avranno luogo Giovedì 13 Giugno alle ore 15.30 nella Basilica di Sant’Elena.

_______________________________________________________________________

Agenzia Funebre Sorrentino

Via Bacaredda 48, Via Is Mirrionis 103

Cagliari