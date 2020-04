E' mancata all' affetto dei suoi cari Bonaria Sirigu Spaziani ne danno il triste annuncio i figli Tonino, Cristina con Tonino, Fulvio con Natalya, Patrizia con Filippo e gli adorati nipoti. On. Fun. Agostino Meloni Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397