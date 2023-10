Acquisti online: come ricevere codici sconto e offerte per email

Anche in Sardegna il continuo aumento degli acquisti online cresce proporzionale con il numero di persone che decidono di iscriversi alle newsletter degli e-commerce per ricevere codici sconto e offerte. Tra queste i più esperti optano per registrarsi alle newsletter di siti specializzati in coupon promozionali. Questo è quanto dichiarato da Daniela Carrara responsabile marketing di Topnegozi.it, sito di coupon che in oltre 15 anni di attività ha aiutato milioni di clienti a risparmiare sugli acquisti in rete.

Secondo le stime di Statista, il 49% dei compratori dichiara di voler ricevere e-mail promozionali dai loro siti preferiti su base settimanale e quasi l’80% degli e-commerce considera l’e-mail come uno dei principali canali di acquisizione e fidelizzazione dei clienti (Fonte: eMarketer).

Come ricevere codici sconto personalizzati sull’e-mail grazie a Topnegozi

Continua Daniela Carrara: ogni giorno dell’anno sul nostro sito pubblichiamo i codici sconto dei migliori negozi e chi ci visita li potrà utilizzare liberamente senza nessuna restrizione. La nostra offerta più vantaggiosa è sicuramente l’iscrizione alla newsletter, lasciando la propria email si possono ricevere ogni settimana i migliori 25 codici sconto e tanti altri voucher studiati appositamente dagli eshop per eventi particolari come il Black Friday (ultimo venerdì di novembre), il Natale, o quelli riservati ai Saldi.

Invece, iscrivendosi direttamente al portale, si avrà la possibilità di sfruttare tutti i servizi disponibili come ad esempio il cashback ed attivare le email Alert con la possibilità di scegliere in autonomia i negozi per i quali si vogliono ricevere coupon. In questo modo, lo shopping in internet sarà più comodo e gestibile per tutti, evitando di ricevere buoni sconto di negozi che non interessano più o di perdere quelli che amiamo perché non si ha il tempo o la voglia di cercarli. La nostra missione principale è aggiornare chi ama fare acquisti online, sugli ultimi codici promo così da non perdere nessuna occasione di risparmio che altrimenti verrebbe persa.

Quali sono invece i vantaggi di registrarsi alla newsletter di un e-commerce

Iscriversi alla newsletter di un e-commerce apre le porte ad un mondo di opportunità vantaggiose. Una volta registrati, si iniziano a ricevere le novità più interessanti riguardo i prodotti del marchio, offerte speciali e promozioni allettanti. Prassi ormai consolidata è l’invio di un “codice sconto di benvenuto“. Dopotutto, perché dovremmo considerare l’iscrizione a una newsletter se non ci fosse un vantaggio tangibile? Le aziende sono consapevoli di quanto questo risulti attraente per i loro clienti, e per questo motivo ai nuovi iscritti spesso viene regalato un codice sconto valido sul primo acquisto.

Di solito, il codice coupon di benvenuto si riceve immediatamente o al massimo entro le 24 ore successive all’iscrizione. Questi coupon di benvenuto, nella maggior parte dei casi, offrono uno sconto percentuale che può arrivare fino al 15% o anche al 20% e sono spesso a tempo limitato, bisognerà quindi utilizzarli subito per non farli scadere.

Come funzionano e come ricevere sull’email i codici sconto compleanno?

Immagina di ricevere un regalo che permetta di risparmiare e di festeggiare il compleanno in grande stile. Questo regalo, nel giorno del proprio compleanno, prende forma in un “codice sconto compleanno” dedicato esclusivamente al festeggiato. In automatico, in base alle scelte del marchio o dell’e-commerce a cui ci si è registrati e se in fase di registrazione o in altro momento abbiamo comunicato quando siamo nati, si potrà ricevere un’e-mail contenente in regalo un coupon piuttosto sostanzioso, oserei dire imperdibile! Questo potrebbe arrivare il giorno stesso del compleanno o poco prima. Quindi, non lasciarsi scappare questa opportunità è una buona regola da adottare in qualsiasi momento. Attenzione però che molti negozi per evitare raggiri, inviano questo codice solamente ad iscrizione avvenuta con almeno 6 mesi di anticipo, evitando così iscrizioni con date di compleanno inventate al solo scopo di ricevere codici sconto immediati. Inoltre altri negozi richiedono l’inserimento del codice fiscale così da identificare con certezza la data di compleanno dell’utente che si registra.

Codici sconto per recuperare i carrelli abbandonati

A volte non completare un acquisto online può diventare l’occasione per ricevere uno sconto. Sì proprio così! È questo il funzionamento delle strategie praticate da alcuni e-commerce per recuperare i carrelli abbandonati: se si è ancora indecisi o i costi complessivi all’ultimo passaggio ci hanno frenato, c’è da sapere che rinunciare ad un acquisto nell’immediato potrebbe essere la chiave vincente per ottenere un risparmio in più.

Gli e-commerce, quando dispongono del nostro indirizzo e-mail, faranno uno sforzo per riportarci sul loro sito proponendoci uno sconto extra per concludere l’ordine abbandonato! Di solito, nella prima e-mail non verrà subito offerto un codice sconto; vogliono vedere se riescono a convincerci senza. Tuttavia, se si riesce a resistere alla tentazione non finalizzando l’acquisto, sarà possibile ricevere una seconda e-mail, e questa volta potrebbe contenere un codice sconto. Quanto tempo si dovrà attendere prima di ricevere il codice sconto relativo al carrello abbandonato? In genere, potrebbe essere necessario aspettare anche 72 ore. Tuttavia, molti siti inviano e-mail di recupero del carrello abbandonato molto prima, quindi è buona regola tenere d’occhio la casella di posta elettronica.

Opportunità inaspettate su prodotti che acquisti con una certa frequenza

Acquistare online prodotti che si acquistano con una certa frequenza in alcuni casi può risultare conveniente! Infatti, diversi negozi adottano una strategia di marketing particolare quando si tratta di beni che generalmente si ordinano in maniera continuativa nel tempo. Per intenderci, se parliamo di confezioni di cibo per il cane o gatto, il caffè, le vitamine e altri prodotti simili esiste la possibilità di ricevere e-mail che ti ricordano di rifornire questi beni dopo 3-4 settimane dal primo acquisto. In alcuni casi, questi reminder sono accompagnati da sconti con la finalità di fidelizzarti: sebbene possa trattarsi di un massimo di un 5-10% di sconto, questo è un risparmio che non avevi messo in conto. Un altro esempio è rappresentato dagli acquisti periodici di Amazon, impostandoli in automatico si riceverà uno sconto automatico.