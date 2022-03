Acquista una scheda video ma il pacco non arriva: ennesima truffa online a Villaputzu.

Ieri a Villaputzu, a conclusione di accurate indagini intraprese agli inizi del mese di febbraio scorso, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un trentenne salernitanoi. L’uomo, dopo essersi impropriamente qualificato telefonicamente come titolare di una ditta per il commercio di infissi e aver pubblicato un falso annuncio per la vendita di una scheda video per computer, postandola su un noto sito di trading on-line, è riuscito a farsi accreditare mediante bonifico bancario la somma di 545€ da un 49enne di Villaputzu, caduto nel tranello. Naturalmente, una volta pagato il materiale richiesto, questo non è mai pervenuto. I carabinieri sono giunti all’individuazione del responsabile del raggiro monitorando il percorso del denaro ed individuando chi fosse di fatto il soggetto a cui era riconducibile il conto corrente nel quale il bonifico era confluito.