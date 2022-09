Acquista una Land Rover online per 31 mila euro, ma l’auto non arriva: crudele beffa per un imprenditore cagliaritano.

Un 54enne imprenditore cagliaritano, dopo aver rintracciato nel mare del web una LAND ROVER praticamente nuova, che sul normale mercato sarebbe costata oltre 50 mila euro, ma che veniva invece proposta in vendita per soli 31 mila, si è attivato per cogliere l’occasione. Dopo aver contattato il venditore sull’utenza telefonica da questi indicata e, avendo avuto rassicurazioni sull’anno di immatricolazione, sui km percorsi e sullo stato generale del mezzo, ha aderito alla richiesta di versare attraverso due bonifici la cifra complessivamente (31.000 euro). Naturalmente il mezzo non è mai pervenuto in Sardegna. Avendo compreso di essere stato crudelmente truffato, l’imprenditore si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace che, seguendo il flusso del denaro con la collaborazione degli istituti bancari interessati e individuando il materiale utilizzatore dell’utenza telefonica contattata dalla vittima, sono pervenuti all’identificazione di un 72enne romano, molto noto per analoghe imprese. Benché sia molto probabile una condanna dell’uomo, è invece ben difficile che la parte lesa possa recuperare il maltolto, seppure in parte. È noto che i truffatori professionisti si mettono sempre nelle condizioni di non poter essere pignorati, di non possedere apparentemente nulla, celando abilmente il frutto delle loro malefatte.