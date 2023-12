Accusato di violenza sessuale sulla figlia minorenne della nuova compagna, 37enne cagliaritano nei guai

Rischia una pena che va dai sei ai 12 anni, per violenza sessuale, con tanto di reato continuato, un trentasettenne. L’uomo, residente nell’hinterland di Cagliari, a febbraio dovrà difendersi dalle pesanti accuse, nell’udienza preliminare, davanti al giudice. L’incidente probatorio con la presunta vittima, una ragazzina di quindici anni, è già avvenuto e il pm Daniele Caria, lo scorso otto novembre, ha chiesto il rinvio a giudizio. Richiesta che è stata accolta, ieri, dal gip. Stando all’accusa l’uomo ha iniziato, qualche anno fa, una relazione con una donna, che si è trasferita nel suo appartamento con la figlia. E il 37enne avrebbe concentrato le sue attenzioni morbose proprio sulla minorenne: nelle carte della richiesta di rinvio a giudizio si legge che il suo comportamento è consistito “nell’avere toccato la minore sulle natiche e nell’interno coscia dicendole che lo ‘ispirava’ e che era bellissima” e “nell’averla raggiunta mentre dormiva cercando di abbassarle la canottiera dicendole ‘dai fammele vedere’ aggiungendo ‘non ti voglio molestare'” e “ripetendole quanto fosse bella e quanto la ‘ispirasse'”. I fatti finiti nei documenti ufficiali sarebbero avvenuti l’anno scorso.

È stato il padre della ragazzina a scoprire tutto e a far partire la denuncia: lui e la figlia sono assistiti dall’avvocato Fausto Argiolas. Il 37enne, invece, è tutelato dal legale Giovanni Campus. I reati per i quali l’uomo finirà alla sbarra nell’udienza preliminare del 22 febbraio 2024 sono l’81, il 609 bis e quater del codice penale: accuse dalle quali si dovrà difendere per evitare, in caso di condanna, una pena che, anche nel suo minimo, probabilmente non gli eviterebbe il carcere.