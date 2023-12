Accoltellato durante una festa a Siniscola: è grave, fermato l’aggressore

Scoppia una rissa durante una festa a Siniscola, un ragazzo è stato accoltellato e dopo qualche ora l’aggressore è stato arrestato. Subito soccorso, il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione dei militari la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, al termine della quale uno dei ragazzi ha impugnato un coltello e inferto diverse ferite alla schiena al coetaneo, che avrebbe perso la sensibilità delle gambe.

Il presunto aggressore è stato arrestato in un’abitazione della frazione marina di Siniscola a La Caletta: si tratta di un coetaneo della vittima, finita all’ospedale di Sassari in gravi condizioni, che è stato identificato in seguito alle testimonianze di alcuni presenti nella casa de La Caletta. I carabinieri della Compagnia di Siniscola che si occupano delle indagini, lo stanno interrogando in queste ore per cercare di avvalorare le testimonianze raccolte. I militari cercano l’arma. L’aggredito è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni sono sempre gravi.