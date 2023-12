Accoltellato alla gola, Capoterra prega per lo studente ferito a scuola: il 15enne è in Rianimazione al Brotzu

Capoterra è in preghiera per lo studente quindicenne ferito oggi a scuola da una ragazzino più piccolo di lui di un anno. Il giovane è al Brotzu dove ha subito un intervento chirurgico delicato: il taglio dell’arma bianca gli ha causato una lesione. Attualmente si trova in terapia intensiva post operatoria. La prognosi è riservata. Il giovane è stato accoltellato nella scuola superiore Atzeni, al culmine di un furioso litigio, da un quattordicenne, all’uscita dalle lezioni. E’ stato colpito dal “rivale” di Sarroch con un coltello da cucina. L’allarme è scattato subito: sul posto, in via Trexenta, sono piombati i carabinieri e un elicottero del 118. I soccorritori hanno intubato il ferito e l’hanno subito trasportato, via cielo, all’ospedale Brotzu. Come si apprende dal 118, che conferma l’accoltellamento, le condizioni del ragazzino sono state giudicate gravissime. L’aggressore è stato subito fermato.