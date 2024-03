Abruzzo, il centrodestra vince e Marsilio attacca la Todde: “L’unica sarda che festeggia è mia moglie”. Stoccate degli ospiti di Mentana a La7 anche a Paolo Truzzu: “In Sardegna il Campo Largo ha vinto perchè chiaramente la Meloni ha sbagliato il candidato, il sindaco Paolo Truzzu era stato indicato come il terzo peggiore in Italia”. Quasi 9 punti di vantaggio nella notte per Marsilio, riconfermato alla guida dell’Abruzzo col centrodestra che si prende la rivincita e Conte e Schlein che ora andranno allo “spareggio” alle elezioni europee. Nettissima la debacle del M5S che si attesta intorno al 7 per cento, mentre il Pd è al 18. Fratelli d’Italia è il primo partito col 24 per cento, exploit di Forza Italia al 14, tiene la Lega con l’8 per cento. Colpisce la prima dichiarazione in diretta di Marsilio che è proprio dedicata alla Todde, con la moglie a fianco e una bordata al Campo Largo e alla governatrice sarda. Intanto per la formazione della giunta in Sardegna è già polemica: il Pd vuole 4 assessorati e la Todde dice che sono troppi. Sarà davvero possibile il matrimonio tra Pd e M5S?