Aborto, Todde: “In Sardegna consentiremo alle donne di esercitare il loro diritto”

“In Sardegna non permetteremo venga calpestato il corpo delle donne” così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde (M5S) a Otto e mezzo su La7, in riferimento all’emendamento alla legge 194 approvato dal governo Meloni che garantisce l’accesso alle associazioni pro vita nei consultori. “La domanda che mi faccio è: se c’è già l’applicazione della legge 194, perché proporre un emendamento? Perché cercare di modificare la legge? Quello che trovo inaccettabile e che mi preoccupa è che si continui a rifiutare il fatto che le donne possano decidere del proprio corpo, decidere in un momento così delicato cosa fare della propria vita. Mi sembrano tentativi continui di negare che le donne possano decidere del proprio futuro, della maternità e del loro destino. Dal mio punto di vista questo è inaccettabile. Mi auguro che i consultori svolgano la loro funzione. Noi consentiremo alle donne di esercitare il loro diritto così come dev’essere fatto”.