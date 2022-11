Abbi Group è “Azienda Cardioprotetta”

Un’iniziativa con cui il Gruppo Abbi dà il buon esempio sensibilizzando i propri collaboratori attraverso un corso di metodo BLS-D utile per poter acquisire quelle manovre salvavita che aiutano a saper effettuare una corretta telefonata al numero di emergenza, saper eseguire un efficace massaggio cardio polmonare, disostruire le vie aeree. Per la prima volta in Italia il settore della GDO ha affrontato anche l’importanza nel saper gestire una crisi epilettica e le convulsioni.

“Per salvare una vita non occorre indossare un camice” questo il claim del corso di primo soccorso BLS – D, acronimo inglese per Basic Life Support & Defibrillation, voluto dal Gruppo Abbi e destinato a tutti i suoi collaboratori che, quotidianamente, operano a contatto con le persone e che, proprio per questo, in caso di emergenza, potranno attivarsi mettendo in pratica le tecniche apprese o usando uno degli oltre 40 defibrillatori installati nei punti vendita del Gruppo. Un numero destinato a crescere per il benessere di tutti.

L’amore per il territorio e per la comunità è un valore da sempre molto sentito dal Gruppo Abbi che si impegna a metterlo in atto promuovendo azioni di sensibilizzazione come questa sulla cardiosicurezza, in cui sapere come agire, e avere gli strumenti per farlo, può fare la differenza.

Il Presidente del Gruppo Giangiacomo Ibba ha dichiarato “È un’iniziativa che ci sta a cuore. Formare i nostri collaboratori e renderli partecipi e attenti a certe tematiche ci rassicura, e ci rende ancor più consapevoli di quanto sia importante saper gestire le situazioni di emergenza che si possono creare in qualsiasi momento della nostra vita”.

“Da imprenditrice sarda sono onorata che questo forte segnale di sensibilizzazione sul tema della cardioprotezione parta dalla Sardegna- ha dichiarato Simona Buono, CEO Donne Distribuiscono Defibrillatori – la partnership con il Gruppo Abbi nasce da una visione comune: il benessere della nostra comunità e il poter rafforzare il contributo alla vita”.

Le lezioni si sono svolte ad Oristano venerdì 25 novembre presso la sala congressi dell’Hostel Rodia e sabato 26 presso la sede degli uffici del Gruppo, con il prezioso supporto di professionisti esperti quali il cardiologo Dott. Prof. Maurizio Cecchini, presidente della ONLUS Cecchini Cuore, Marcello Cagnazzo, presidente nazionale Re-Heart, l’istruttore BLS-D Fabrizio Bonino, e l’istruttrice accreditata e titolare della Distribuzione Defibrillatori Simona Buono, partner ufficiale del Gruppo Abbi per i progetti dedicati alla cardioprotezione pubblica.