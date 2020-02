Abbattuta dal vento torre faro sulla 195: forti rallentamenti al traffico

Sulla strada statale 195 “Sulcitana” il forte vento di maestrale, che nelle ultime ore sta interessando la Sardegna, ha abbattuto una torre faro in corrispondenza della rotatoria al km 8,800, nel Comune di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari.

Un veicolo è rimasto coinvolto ma senza conseguenze per gli occupanti. Il traffico è regolato con indicazioni in loco. Al momento si registrano rallentamenti soprattutto in direzione Cagliari. Il personale Anas (è sul posto per le operazioni di rimozione della torre faro abbattuta e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.