Abbagliato dal sole cade con l’auto nel dirupo, morto 88enne in Ogliastra

Abbagliato dal sole, ha perso il controllo della sua auto ed è precipitato in un dirupo profondo una ventina di metri. E’ morto così Antonio Lancioni, un 88enne di Ilbono, in Ogliastra, dopo aver perso il controllo del suo fuoristrada Hyundai Galloper. Trasportato dall’ambulanza del 118 all‘ospedale di Lanusei, l’uomo è morto subito dopo l’arrivo. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 del mattino, quando l’anziano tornava verso casa dal suo podere in campagna. Gli operatori del 118 l’hanno trasportato in ospedale dopo avergli prestato le prime cure, ma è morto poco dopo per le gravi ferite.