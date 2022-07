AAA cercasi una famiglia per il piccolo gattino Leon, trovato in strada super spaventato a Cagliari

UNA FAMIGLIA PER IL PICCOLO LEON.

Leon è un gattino di 2 mesi, è stato recuperato dalla strada spaventatissimo nella periferia di Cagliari.

Dolce, coccolone e giocherellone.

Si cerca una vera adozione responsabile.

Se volete dare una famiglia al piccolo Leon contattate il

3914526699

