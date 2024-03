A volto coperto e armati rapinano l’ufficio postale di Lotzorai, ladri in fuga con poche centinaia di euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Malviventi in azione all’ufficio postale di Lotzorai. In due, col volto coperto e pistole in pugno, sono entrati nella sede di via Roma e, sotto la minaccia delle armi, hanno costretto i dipendenti a consegnarli il denaro, prima di fuggire. Si tratterebbe di poche centinaia di euro, stando alle ricostruzioni dei carabinieri di Santa Maria Navarrese, i primi a intervenire sul posto dopo l’allarme, insieme ai loro colleghi della caserma centrale di Lanusei. I banditi sono fuggiti a piedi, riuscendo a far perdere almeno sinora le proprie tracce nelle viuzze del paesino del Nuorese. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni per cercare indizi, tra impiegati e clienti, quanto più possibile utili, per risalire alla coppia di rapinatori,