A Villanovaforru è guerra tra le multinazionali del vento Enel ed Engie

Il territorio sardo è ambito da tempo, oramai è una nota risaputa, ma a tal punto da mettere in discussione la supremazia sulla stessa porzione di territorio non era ancora successo. Ed è così che si scopre che le due grandi imprese hanno presentato un progetto per piantare l’elica gigante nella “stessa collina, stesso campo, stesse particelle catastali”.

Una coincidenza che strappa un amaro sorriso, “l’avidità rende ciechi (e anche peggio)” esprime il primo cittadino che non ha mai smesso di lottare contro l’assalto dei big del vento. “Per compilare le osservazioni sul progetto di parco eolico dell’Enel, abbiamo letto tutti i loro documenti. Così abbiamo scoperto che vogliono piantare una pala sullo stesso pezzetto di terra dove è in progetto una pala dei francesi di Engie. E il progetto dei francesi era in giro e visionabile da mesi”. Chi la spunterà? Può essere il primo esponente che ha presentato il progetto. Ma non è detta ancora l’ultima parola.