“A Villanova i pochi parcheggi per residenti vengono occupati dagli abusivi, è tutto un caos”

Via San Domenico a Cagliari è una delle strade più “famose” del quartiere di Villanova. A pochi metri c’è la via Garibaldi, cuore un po’ “malandato” dello shopping cittadino. Giuseppino Murtas, 64 anni, vive da decenni nel rione storico. La pedonalizzazione unita alla scomparsa di molti parcheggi rappresenta, per lui, un mix letale: “Gli stalli dedicati a noi residenti sono sempre occupati dagli abusivi. Commessi, negozianti, chi viene per la movida notturna: ogni notte, in piazza San Domenico, ci sono sempre auto in doppia o in tripla fila”, alla faccia dell’andare tutti a piedi. E, proprio a proposito della salute – con meno auto in giro si riduce in automatico lo smog – Murtas osserva che “se devo girare tre quarti d’ora o un’ora per trovare un posto libero inquino molto di più”.

“In via XXIV Maggio hanno levato una quindicina di parcheggi, da piazza Garibaldi sono scomparsi tutti. Certo, ora la piazza è bella, ma entrare o uscire da Villanova con l’auto è diventato un caos. Ripeto, basterebbe che la mattina girassero di nuovo uno o due vigili di quartiere, in modo da far desistere chi arriva da fuori e vuole parcheggiare l’auto nelle zone riservate solo a chi abita nel rione”.